Gökçe: "Hem masada hem de sahada çalışmalara devam edeceğiz"

Bölge Müdürümüz Ahmet Ersin Gökçe, "Hazırlanan projeleri milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde; teknik, estetik ve ekonomik bir biçimde hayata geçirmek zorundayız" dedi.

Seyhan Toplantı Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında 2023 yılı yatırım programına dahil edilmesi planlanan yeni yatırım teklifleri ve mevcut çalışmalar ile

ödeneklerin etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gibi hususlar görüşüldü. Toplantıda konuşan Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, "Arazide yapmış olduğumuz teknik inceleme gezilerinde ve vatandaşlarımızın bizi ziyaret ederek tarafımıza ilettikleri taleplerde, çiftçilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bizden ciddi çalışmaları ivedilikle hayata geçirmemizi beklediklerini görüyoruz. Sorumluluk sahamızda yer alan Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin illerimizin her birisi için büyük bir titizlik ve hassasiyetle hazırlanmış projelerimiz mevcut. Bu projeleri milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde; teknik, estetik ve ekonomik bir biçimde hayata geçirmek zorundayız. Tüm mesai arkadaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle hem masada hem de sahada çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni yatırım tekliflerimizin bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.