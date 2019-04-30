Göksel Yılmaz Ensemble, 8 Mayıs'ta Adana'da konser verecek.

Hollanda'da yaşayan Macar, Alman, Türkiyeli ve Hollandalı müzisyenlerden oluşan Göksel Yılmaz Ensemble, 4 ve 11 Mayıs arası Türkiye'de konserler verecek. Göksel Yılmaz Ensemble, Adana'da da 8 Mayıs Çarşamba günü Akustik Kültür sahnesinde konser verecek. Konserin biletleri de 0554 231 46 16 nolu numaradan temin edilebilecek.

Türkçe, Arapça ve Kürtçe sözlü Anadolu liriği, şeffaf düzenlemelerde hayat buluyor. Jazz, blues ve klasik müzik gibi batı müziği tarzlarının etkisiyle düzenlenmiş Türkçe, Arapça ve Kürtçe şarkıların yanı sıra Göksel Yılmaz'ın kendi besteleri de repertuvarın önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Göksel Yılmaz Ensemble kimdir?

Göksel Yılmaz Ensemble, 2006 yılından itibaren Hollanda'da, Belçika'da, Endonezya'da, İsviçre'de, Almanya'da ve Türkiye'de konserler çeşitli konserler verdi. İlk albümleri “Gezgin'den sonra çıkan ve tamamı Arapça şarkılardan oluşan ikinci albümleri “Kan Zaman” 2016 yılında Avrupa'nın en iyi 20 dünya müziği albümü listesinde 17'nci sırayı aldı. “Kan Zaman” 9 Mart 2018 tarihinde Kalan Müzik etiketiyle Türkiye müzik piyasasında da yerini aldı.

Göksel Yılmaz Ensemble, grubun kurucusu, vokalisti, gitarcısı ve bağlamacısı Antakyalı Göksel Yılmaz, kardeşi vokalist Funda Yılmaz, Hollandalı Kemancı Moniek de Leeuw, Macar Kontrbasçı Sandor Kem ve Alman Perküsyoncu Jacobus Thiele'den oluşuyor.