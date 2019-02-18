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Göl kenarına apartman

Adana’da ormanlık alan içinde Seyhan Baraj Gölü kenarına 4 apartmanın inşa edilmesi dikkat çekti.

Adana'da ormanlık alan içinde Seyhan Baraj Gölü kenarına 4 apartmanın inşa edilmesi dikkat çekti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoya göre, kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde, yatay mimari modele öncelik verilecek.


Ancak merkez Sarıçam ilçesinde bulunan ve Seyhan Baraj Gölünün hemen yanı başındaki ormanlık alana yapılan 4 çok katlı apartman görenlerin dikkatini çekiyor. Ormanlık alandaki bu betonlaşma vatandaşların tepkisine neden oluyor.

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