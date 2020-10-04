Göl kıyısındaki 15 kaçak yapı yıkıldı

İlk etapta Medline Hastanesi arkasında kalan nokta ile Çatalan Köprüsü arasındaki kıyı şeridinde faaliyet gösteren yaklaşık 15 kaçak ticari yapı, yıkıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmayla mücadelenin süreceği ve nihai amaç olarak Seyhan Baraj Gölü çevresinde, halkın kullanımında olması gereken alanların tamamının, kaçak yapılaşmadan temizlenmesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, benzer durumda olan yapı sahiplerinin, kaçak yapılarını kendiliğinden kaldırmalarının beklendiği, aksi taktirde kanunların uygulanması noktasında gerekenin yapılacağı bildirildi.

Kaçak yapılaşmayla mücadelenin Çatalan Köprüsü'nün karşısında da süreceği kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Adnan Menderes Bulvarı ve Amerikan Adası olarak bilinen bölgedeki kaçak yapıların da vatandaşlarımızın kullanımına açılmasını planlıyoruz. DSİ'nin, Adnan Menderes Bulvarı ve söz konusu adayla ilgili bir projesi var. Biz bu projenin tamamlanmasını beklediğimiz için, kaçak yapıyla mücadeleye farklı bir bölgeden başladık. Bu konuda Valiliğimiz ve ilgili kurumlarla birlikte, koordineli şekilde hareket ediyoruz. Zaten söz konusu proje başladığında, bölgedeki kaçak yapıların varlığı da son bulacak. Bununla alakalı ilgili kurumlarımızla görüşmelerimiz başladı."