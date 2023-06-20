Göl Mahallesi Bulvarı tamamlanıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yapımı süren Göl Mahallesi Bulvarı'ndaki çalışmaları denetledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da trafik sorununu azaltmak için alternatif yollar yapmaya, yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Yapımı süren ve kısa süre içinde hizmete girmesi planlanan Göl Mahallesi Bulvarı'ndaki çalışmaları denetleyen Başkan Zeydan Karalar, böylece Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik yükünün azalacağını söyledi.

Başkan Karalar:“Karayolları Kavşağı'nı Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlayacak olan 23 metre genişliğinde ve toplam 4 şeritli Göl Mahallesi yolu tamamlandığında, Turgut Özal Bulvarı trafiğinin önemli bir kısmı buraya yönelecek. Süleyman Demirel Bulvarı kör bir bulvar olmaktan kurtularak alternatif bağlantı sağlanacak. Göl Mahallesi Bulvarı yolu ile Karayollarından girip doğrudan Süleyman Demirel Bulvarı'na geçilecek. Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik ciddi biçimde rahatlayacak” dedi.