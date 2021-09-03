Göl ve göletlere yavru balık takviyesi Adana'dan

Sazan balıkları, göl ve göletlere bırakılmak üzere Adana'nın yanı sıra Hatay, Mersin, Osmaniye ve Konya illerine gönderildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kullanımında iken bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devri yapılan Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen yavru sazan balıklarının hasadı yapıldı. 2 milyon adet yavru balık farklı göl ve göletlere bırakılmak üzere Adana'nın yanı sıra Hatay, Mersin, Osmaniye ve Konya illerine gönderildi.

DSİ Barajiçi Tesislerinde bulunan Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndaki balık hasadına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Farklı büyüklükte 9'u beton, 11'i toprak 20 adet yavru ve anaç balık havuzunun yer aldığı istasyonda, teknik personellerce havuzlarda ağ gerilerek bir bölgeye toplanan yavru sazan balıklarını kepçe ile alarak aktarma kova ve havuzlarına koyan İl Müdürü Tekin, bu sezonun bereketli bir üretim dönemi olduğunu ifade etti. Göl ve göletlerdeki doğal ekosistemin devamlılığı için her yıl yavru balık takviyesi yapıldığını söyleyen Tekin, “Burası 6 yıldır atıl durumda olan bir tesisti. Bakanlığımıza devri sonrasında süratle teknik personel görevlendirmesi yaparak burayı üretime hazır hale getirdik. Su Ürünleri Üretim İstasyonumuzun 4 milyon adet yavru balık üretim kapasitesi var. Mart ayında anaç balık seçimi ile başlayan yavru balık üretim süreci ağustos ayı sonunda yavru balıkların hasat edilmesiyle sona eriyor. İstasyonda bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne devir işleminden sonra ilk kez yavru balık hasadı yaptık. Bu ilk üretim sezonu bizim açımızdan başarılı bir sezon oldu. Kapasitemizin üzerine çıkarak 5 milyon yavru balık üretimi yaptık. Emeği geçen teknik personellerimize teşekkür ediyorum. Adana'nın yanı sıra Genel Müdürlüğümüzce gönderilen dağıtım planda bulunan Konya, Hatay, Mersin, Osmaniye illerine planlanan rakamlarda yavru balıkları göndererek bu illerdeki göl ve göletlerin balıklandırılmasını sağlamış olacağız” dedi.

Teknik personeller tarafından havuza ağ gerilerek bir bölgeye toplanan yavru sazan balıklarını kepçe ile alan ve kova ile aktarma havuzlarına koyan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, üretim istasyonunda kalacak olan yavru sazan balıklarının yapılacak olan ikinci bir dağıtım planı ile çevre il ve ilçelere gönderilerek balıklandırma çalışmasına devam edileceğini sözlerine ekledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda hasadı yapılan yavru sazan balıklarından 428 bin adedi Osmaniye, 212 bin adedi Hatay, 217 bin adedi Mersin, 1 milyon 23 bin adedi de Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İstasyonda üretimi yapılan yavru balıkların 120 bin adedi de Sarıçam ilçesinde bulunan iki gölete bırakıldı.