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Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Adana'da deprem tatbikatı

Adana’da, Gölcük Depremi’nin 21’inci yıl dönümü nedeniyle AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Adana'da, Gölcük Depremi'nin 21'inci yıl dönümü nedeniyle AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


Adana Acil ve Afet Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve sağlık ekiplerinin katılımıyla toplam 104 kişi ile AFAD il Müdürlüğünde saat 03.02 itibariyle deprem tatbikatı düzenlendi. Gölcük Depreminin 21'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tatbikatta, enkaz altında yaralı çıkarma, hasarlı binanın yukarısında mahsur kalan kişiyi kurtarma ve depremden dolayı oluşabilecek kimyasal sızıntıları önleme için KBRN çalışması yapıldı.

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