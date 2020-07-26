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Gölde erkek cesedi bulundu

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde balık avlamaya çıkan vatandaşlar bir şahsın göl içinde hareketsiz halde durduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bir erkek cesedi ile karşılaştı. Sudan çıkartılan ceset yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Üzerinden kimlik çıkmayan ölen kişinin isminin belirlenmesi için parmak izi alınıp, kayıp başvuruları incelemeye alındı.

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