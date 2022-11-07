Göle dönen sokağı komiser açmaya çalıştı

Adana'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde sokaklar su altında kaldı. Bir komiserin, eline aldığı çubuk ile su altında kalan sokağın giderini açmak için uğraştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte, gece 04.00 saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah 09.30'a kadar devam etti. Yağış nedeniyle, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe ve Uçak mahallelerinde bazı sokaklar sular altında kaldı. Sokaklarda bulunan araçlar da su altında kaldığı için maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi.

Havuzlubahçe Mahallesi'ne gelen bir komiserin, ayakkabılarını çıkartarak eline aldığı demir çubukla kanalizasyon giderini açmaya çalışması cep telefonlarıyla görüntülendi.