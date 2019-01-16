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Göle dönen yolda mahsur kalan otomobil kepçeyle kurtarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle su ve kanalizasyonlar taşarken otomobiller yolda kaldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle su ve kanalizasyonlar taşarken otomobiller yolda kaldı. Yolda kalan bir otomobil ise kepçe yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi aşırı yağış nedeniyle tamamen göle dönerken yolda biriken yağmur suyu nedeniyle bir otomobil mahsur kaldı. Sürücüsünün tüm uğraşlarına rağmen otomobil bulunduğu yerden çıkarılamadı. Otomobil olay yerine çağrılan kepçe yardımıylakurtarıldı.

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