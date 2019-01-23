Gölovası'na dönen Çukurova'da kayıkla mandalina hasadı

Adana'da narenciye bahçelerini su basan çiftçiler, suların çekilmemesi nedeniyle daha fazla beklemeyerek kayıkla hasat yaptı. Su basan narenciye bahçesinde kayıkla hasat yapan çiftçi Halil Şimşek, “Devletimiz takviye motopomp vermezse suların çekilmesi Nisan ayını bulacak. Benim 60 dönüm bahçemde 250-300 bin lira zararım var” dedi.

Adana'da haftalardır süren yoğun yağışlar nedeniyle Seyhan Barajı doluluk oranına ulaştı. Fazla suyun boşaltılması için baraj kapaklarının açılmasıyla ilin birçok ilçesinde tarım arazileri, sular altında kaldı. Adana'nın Tuzla ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde narenciye bahçesi olan çiftçiler, su basan bahçelerinde kayıklarla dolaşarak mandalina hasadı yaptı. Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden çiftçiler, çok zor durumda olduklarını belirtti.

Narenciye bahçesinin sahibi olan Halil Şimşek isimli çiftçi, ağaçlarının sular altında kaldığını ve bu bahçeden 3 yıldır verim alamadığını ifade ederek, “Devletimiz burada bir toplulaştırma yaptı. Sonrasında da 3 adet motopomp koydu. Ancak bu motopomplar bize tuzak gibi. Daha önceden burada bir sulama kanalı vardı. Sular başka yere akarak, fazla su boşalıyordu. Ancak yıllardır bahçelerimiz sular altında kalıyor. Biz devletimizden 3 tane daha takviye motopomp istiyoruz. Ancak onlar da sonra geleceğini söylüyor” dedi.

Kayıkla günde 200 ila 300 kilogram mandalina topluyorlar

Narenciye bahçelerinin 1 aydır sular altında kaldığını ve zor şartlar altında meyvelerini kurtarmaya çalıştıklarını belirten Şimşek, “Kayıkla gezerek, günlük 200 ila 300 kilogram arası mandalina topluyoruz. Bu mandalinaları pazarda satıyoruz. Bu da bize ekstra bir masrafa sebep oluyor. Önümüzde yağmurlar var. Suyun bu şekilde çekilmesi mümkün değil. Bize takviye motopomp vermezlerse bu suların çekilmesi Nisan ayını bulur. Eğer o kadar beklersek de bizim ağaçlarımız suyun altında ölür” diye konuştu.

"60 dönümlük bahçemde yaklaşık 300 bin lira zararım var"

Zararlarının çok olduğunu ve devletten yardım beklediklerini dile getiren Şimşek, “Benim burada 60 dönüm bahçem var ve zararım 250-300 bin lirayı buluyor. Meyvelerimizi çok zor şartlarda topluyoruz ve hale 2 liradan satıyoruz. Ancak biz elimizden geldiğince düşük fiyattan vermemize rağmen marketler fırsatçılık yaparak kilosunu 5 liradan satıyor. Halkımız da çok pahalı olduğunu düşünerek yiyemiyor” ifadelerini kullandı.