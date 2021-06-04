Gönüllü Gençler Tarihi Hoşkadem Camii'nde temizlik yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Hoşkadem Camii'nde sivil toplum kuruluşlarında görev alan gönüllü gençler temizlik yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarında görev alan gönüllü gençler ellerinde süpürgeler, temizlik bezleri ve ilaçlarla tarihi Hoşkadem Camii'nde temizlik yaparak cami cemaatinin daha ferah ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalıştı. Gönüllü gençler tarihi camide halıları süpürdü, ayakkabılık ve kitaplıkları silerek temizledi, şadırvanı yıkayarak kuruladı. Etkinliğe gönüllü katılan gençlere tarihi Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz teşekkür etti. Etkinliğe öncülük eden isimlerden TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban ise tarihi Hoşkadem Camii'nde temizlik yapmanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini dile getirdi.