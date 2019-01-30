Görevli kadını rehin alıp bankayı soymaya çalışan zanlı tutuklandı

Adana'da bir bankaya girip kadın görevliyi boğazına bıçak dayayarak rehin aldıktan sonra 100 bin lira parayı alıp kadınla birlikte kaçmak isterken güven timlerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 28 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankaya sabah saatlerinde müşteri kimliğinde gelen Şehmuz A.(28), şube içerisinde beklemeye başladı. Daha sonra, banka gişe görevlisi Gülhan G.'nin yanına gelen şüpheli üzerindeki bıçağını çıkardı. Bıçağı Gülhan G.'nin boğazına dayayan soyguncu kasadaki tüm paraları istedi. 2 deste halinde 100 bin lira parayı alan şüpheli daha sonra rehin aldığı Gülhan G. ile dışarı çıktı. Kadının boğazına dayadığı bıçak ile yaya olarak giden zanlı bankadan 30 metre uzaklaştı. Bu arada şüpheliyi yoldan geçen sivil güven timi polisleri gördü. Polis hemen olay müdahale ederek zanlıyı etkisiz hale getirerek rehin alınan kadını da kurtardı.

Gözaltına alınan Şehmuz A., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şoka giren ve bankaya geri götürülerek sakinleştirilen Gülhan G., saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından, emniyete götürülen şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu ve soygunu bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Şehmuz A. tutuklandı.