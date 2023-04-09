Görme engelliye saksı engeli

Adana'da görme engelli yolu olarak yapılan kabartmalı sarı yolun ortasına saksı konması ve devamında motosikletlerin park edilmesi görenleri hayrete düşürdü.

Görme engellilerin sokağa çıktığında istedikleri noktaya rahatça gidebilmeleri için şehrin bir çok noktasına halk arasında “sarı yol” olarak bilinen kabartmalı yollar yapıldı. Kaldırımlara, yaya geçitlerine, hissedilebilir yüzey adından da anlaşılabileceği gibi görme engelliler için dokunma duyusuna hitap eden ve onlara yönlendirme sağlayan kabartmalı bir yüzey sistemi yapıldı. Görme engelli yürüyüş yolu engelli bireyin hareket yönüne paralel tasarlanarak varış noktasına güvenli bir ulaşım sağlar. Aynı zamanda çevredeki engellere yönelik de uyarı vermektedir. Ancak Adana'da bir engelli yolunun ortasına büyük bir saksı konması görenleri hayrete düşürdü. Saksının yanı sıra engelli yoluna motosiklet park edildiği de görüldü. Bu duruma engelliler tepki gösterdi.