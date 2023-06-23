Görünmez kaza kurbanı pilotun cenazesi Adana'da toprağa verildi

Ankara'da otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan bir aracın geçişi sırasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden kaptan pilot Saygın Doğan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, dün Ankara'da otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten bir aracın geçişi sırasında fırladığı tahmin edilen taş aracın üzerine düştü. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı. Kazada Doğan, hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.

Ankara'da dün yapılan otopsinin ardından Doğan'ın cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. Doğan'ın cenazesi merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aynı kazada yaralanan Doğan'ın kardeşleri Simge ve Sezgi de cenazeye katıldı. Baba Selçuk Doğan'ın ayakta güçlükle durabildiği görüldü.