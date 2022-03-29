Ligi'nde çıktığı ikinci karşılaşmayı da kazanarak lige hızlı başladı. Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Görür. ''Adana bu kızlara sahip çıkmalı, biz futbolcu kızlarımız ile futbolu güzelleştirmeye geliyoruz" dedi.

Ligi'nde çıktığı 2. maçında deplasmanda Tarsus Gençlerbirliğisporu üstün bir oyun ile 4-0 yenerek Adana'ya döndü.

Adana01 Kadın Futbol Kulüp Başkan Yardımcısı Av. Gülşah Görür, "Yeni kurulan bir takımız kısa bir sürede futbolcu kızlarımızı transfer edip antrenmanlara başladık ve 3. ligin başlamasına az bir zaman kala rakiplerimizin hepsi bizden yıllar önce kurulan kulüpler olmasına rağmen kızlarımız birlik beraberlik ve başarı göstererek ilk 2 maçını net skorlarla kazandı. Bu kız çocuklarımızın başarısı futbol ile ileride ayakları üstünde sağlam duracak olan kadınların sayısını arttıracaktır. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız 3.hafta karşılaşmasında takımımıza çok güveniyoruz. Ama şu bilinmeli ki saha da sonuç ne olursa olsun kazanan her zaman kadınlarımız olacak" dedi.