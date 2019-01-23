Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kayıklık: “Kötü karnenin nedeni göz rahatsızlığı olabilir”

Dr. Asım Kayıklık, kötü karnenin veya düşük notların nedeninin altında göz rahatsızlıkları olabileceğini söyledi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Dr. Asım Kayıklık, çocuklarda iyi görmenin, fiziksel gelişimi, genel sağlığı ve öğrenme başarısını yakından ilgilendirdiğini belirterek, “miyopi, hipermetropi, astigmatizma, şaşılık, göz tansiyonu gibi göz rahatsızlıkları erken yaşlarda tedavi edilmediği takdirde çocuklarının gelişiminin yanında göz sağlıklarını da ciddi anlamda tehdit ediyor” dedi.

Yapılan araştırmalara göre her 4 çocuktan birinin görme problemi yaşadığını vurgulayan Op. Dr. Asım Kayıklık, “Ebeveynler ve öğretmenler çocuklarda televizyonu yakından izleme, sınıfta tahtaya çok yaklaşma, okurken satır kaçırma, parmakla takip etme, gözlerini ovuşturma ışık hassasiyeti, baş ağrısı ve özellikle ders başarılarında düşüş gibi belirtilere dikkat etmeli. Dışarıdan da fark edilebilen şaşılık ve göz kapağı düşüklüğü dışındaki rahatsızlıklar ise göz hekimi tarafından yapılacak detaylı muayeneden sonra belirlenebilir” diye konuştu.

Erken yaşta tespit edilen göz rahatsızlıklarının tedavisinde daha başarılı sonuçlar alındığının altını çizen Op. Dr. Kayıklık, “Görme kaybına neden olabilen göz tembelliği erken yaşlarda tespit edildiğinde önlenebilir ve tedavi edilebilir. Okul çağındaki çocuklarda en çok miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizm (bulanık ve gölgeli görme) ile karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Kayıklık, görme problemlerinin çocuklarda dersleri ile birlikte, sportif aktivitelerde denge, algılama ve sosyal gelişimlerini de olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Çocuklara herhangi bir belirti veya şikayeti olmasa bile mutlaka düzenli göz muayenesi yapılmasını öneriyorum. İleride daha büyük sorunlara yol açmaması için göz hastalıklarına karşı her çocuk 6. aydan itibaren yılda bir kez göz muayenesi yaptırılmalıdır.”