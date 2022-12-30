İhlas Haber Ajansı

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Gözaltı kararı verilen 10 DEAŞ'lı da yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin tamamı yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin tamamı yakalandı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 10 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah yılbaşı öncesi 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltı kararı verilen 10 DEAŞ'lının tamamı yakalandı.


Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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