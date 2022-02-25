Groenendijk: “Rakibe çok şans vermedik”

Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz” dedi.

Antalyaspor, ligin 27. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, “Bu skordan memnun olmak için sebeplerimiz var. Buraya gelen takımlar çok zor puan kazanıyor. Rakibe çok şans vermedik. Ödevimize iyi çalıştık diyebiliriz. Son 6-7 maça olursak 1 gol yemiş bir Antalyaspor var. Son pas ve tercihlerle 3 puana ulaşabiliriz. Alınan 1 puanın da önemi çok büyük. Tehlikeli bölgeden 1 adım daha uzaklaşmış olduk. Çok zorlu bir haftaya gidiyoruz. Çok iyi toparlanma ve hazırlanma süreci içerisine giriyoruz” diye konuştu.