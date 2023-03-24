İhlas Haber Ajansı

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Grup halinde gelip dilencilik yapan 10 kişi aynı yerde ikinci kez yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesine grup halinde gelerek dilencilik yapan 10 kişi 5 gün içinde iki kez yakalandı, hakların yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.

Adana'nın Kozan ilçesine grup halinde gelerek dilencilik yapan 10 kişi 5 gün içinde iki kez yakalandı, hakların yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.


Kozan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün dilencilere yönelik ilçede çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 19 Mart'ta 'depremzedeyiz' diyerek dilenirken yakalanan 10 kişilik grubun şehir dışından tekrar geldiği belirlendi. 5 günün ardından yeniden gelen dilenciler tekrar yakalandı. Zabıta ekipleri dilencilere kişi başı 657 TL idari para ceza uyguladı.


Dilenciler işlemlerin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

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