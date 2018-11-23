Güher: "Ülkemin tarihi ve doğal güzelliklerini resmediyorum”

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin 19 Kasım'da açtığı sergiye 2 eser ile katılan Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher, “Ben daha çok ülkemin tarihi ve doğal güzelliklerimiz resmediyorum” dedi.

Aynı zamanda Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarında solist ve korist olarak da sanat icra eden Fatma Akyüz Güher, emekli hemşire olduğunu belirterek,” 2002-2007 yılları arasında Hacı Sabancı Kültür Sitesi'ndeki Güzel Sanatlar Galerisi'nde plastik sanatlar eğitimi ve belgeleri aldım. Hep farklı hocalarla çalıştığım için her hafta sonumu orada geçiriyordum. 2010-2012 yıllarında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı konservatuarda Türk Sanat Müziği bölümüne de iki yıl devam ederek eğitim aldım. Bu alanda MEB'den onaylı belgelerim var. Gerek hemşerilik dönemlerimde ve gerekse de emekli olduktan sonra hep sanatla iç içe oldum. Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin düzenlediği 22 ressam arkadaşımız 42 eser ile karma sergiye ben de 2 eserim ile katıldım. Nevşehir Göreme'de balonların gökyüzünde oluşturduğu görsel şovu yağlı boya ile çizdim. Ayrıca Trabzon'daki Uzungöl'e de çok hayrandım, orayı da çizerek bu sergiye katıldım. 15 yıldır resim sergilerine katlıyorum Adana, Mersin, Osmaniye, Tarsus, Silifke'de aktif olarak karma sergilere katıldım, kişisel sergiler açtım” dedi.

Emekli olunca ajansa kayıt olduğunu, sinema ve dizilerde yardımcı oyuncu olarak yer aldığını ifade eden Güher, “Sanatla ilgili çalışmalarımda bana güç veren herkese teşekkür ederim. Sanat, dikenlerine aldırmadan sevgiyle emekle korunmalı, büyütülmeli. Sevildikçe gökyüzüne savrulmalı, yücelmeli. Yaprak döküldükçe denize düşüp dalgalarda sevgiyle coşmalı. İşte benim güzel sanatla olan bağım da bu tür duygularla gelişmekte ve güçlenmektedir.”