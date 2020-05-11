Gül üretene değil satana kazandırıyor

Adana'da üretici Tahir Tayboğa, serada yetiştirdiği gülün tanesini 1 liraya sattığını, çiçekçilerde ise 10 liraya varan fiyatlardan satıldığını belirterek, "Gülü üreten değil satan kazanıyor" dedi.

15 yıldır gül üreticiliği yapan Tayboğa, gül üretiminden dolayı üreticilerin kazanamadığını belirterek, "Normalde bizde ürün maliyeti 1 buçuk liraysa ithal gül geldiği zaman 1 liraya düşüyor ama çiçekçiler yine 10 liradan satıyor. Yani çiçekçi 5 liraya da alsa 1 liraya da alsa 10 liradan satıyor, olan yine üreticiye oluyor. Şuanda gülün tanesi bizde 1 lira ama çiçekçide fiyat yüksek, zengin semtte 5 lira, fakir mahallede 2 liraya sayarlar. Özel günlerde fiyatlar çok yüksek oluyor onu da çiçekçiler yapıyor bizim elimizde olan bir şey değil sonuçta bizim satış fiyatımız aynı'' dedi.

Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siparişleri yetiştiremediklerini belirten Tayboğa, "Geçen yıl Türkiye'ye ithal gül girdiği için ürün elimizde kaldı maalesef zarar ettik. Çok şükür bu sene ithal ürün gelmediği için güzel para kazandık" diye konuştu.

Tahir Tayboğa, Anneler Gününde de para kazandıklarını vurgulayarak, "Satışlarımız çok kötüydü ama Anneler Gününde işlerimiz açıldı. Burada 80 ya da 100 bin liralık malımız var çok şükür 7 bin liraya yakın bir satış yaptık" diye konuştu.