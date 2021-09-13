Gülaçtı'dan Başkan Karalar'ı kızdıran söz

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Eylül ayı ilk oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın "daha otobüslerini tamir ettiremeyen belediye başkanları kalkmışlar utanmadan THK uçaklarını tamir ettirmeye kalkıyorlar” sözleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı kızdırdı. Karalar, belediye başkanlarına utanmadan diyemezsin. Ozan'ı şiddetle kınıyorum, sözlerini iade ediyorum” dedi.

Gündem dışı konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, yeni eğitim öğretim yılının açıldığını belirterek eğitim camiasına ve öğrencilere başarılar diledi. Gülaçtı, okulların açılması ile birlikte Adana'nın trafik sorunun arttığını, öğrencilerin ve halkın belediye otobüslerine binemediğini ifade ederek, ”Belediyelerimize ait otobüsler tamir ettirilemiyor. Daha otobüslerini tamir ettiremeyen belediye başkanları kalkmışlar utanmadan THK uçaklarını tamir ettirmeye kalkıyorlar” diye konuştu.

Bunun üzerine Ozan Gülaçtı'nın sözünü kesen Başkan Zeydan Karalar, “Belediye başkanlarına utanmadan diyemezsin. Ozan'ı şiddetle kınıyorum, sözlerini iade ediyorum” diye sert çıktı.

MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek ve CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan'ın gündem dışı konuşmalarından sonra gündemlere geçildi.

Teklif olan 10 gündem maddesinden 9'u ilgili komisyonlara havale edilirken, bir teklif de geldiği müdürlüğüne iade edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.