Güler: "AK Parti'ye geçeceğim diyerek oy isteyenlere itibar etmeyin"

AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, “Kozan'da her kim ‘Ben seçildikten sonra AK Parti'ye geçeceğim' diyerek oy istiyorsa, o kişi, dünyanın en büyük yalancısıdır. Böylesi yalancılara asla itibar edilmemelidir” dedi.

Şerif Güler, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP Kozan İlçe Başkanı Ali Tetik, Cumhur İttifakı Kozan Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Kozan'da esnafı ziyaret ederek halkın sorunlarını dinleyip Cumhur İttifakı belediye başkan adaylarına oy istedi.

Kozan'da AK Parti'den aday gösterilmeyen ve başka bir partiden belediye başkan adayı olan kişinin, seçim çalışmalarında “Ben kazandıktan sonra AK Parti'ye geçeceğim. Yanımda gezen arkadaşlarım da AK Parti'li” şeklinde propaganda yaptığı bilgileri üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Kozan'da partimizden aday gösterilmeyince başka bir partiden belediye başkan adayı olan şahıs, keçeyi suya atmış, Kozan'ı mikser gibi karıştırma derdine düşmüştür. Vatandaşı kandırarak, yalan dolan siyasetle ‘Kozan'a saadet getireceğim' diyenlerin, hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmaya hakkı yoktur. Kozan'da her kim ‘Ben seçildikten sonra AK Parti'ye geçeceğim' diyerek oy istiyorsa, o kişi, dünyanın en büyük yalancısıdır. Böylesi yalancılara asla itibar edilmemelidir” şeklinde konuştu.

Başkan Güler, devamla şunları söyledi:

“Kozan'da Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı, AK Parti'li ve MHP'li gönüldaşlarımızın dışında başka partilere mensup kıymetli vatandaşlarımızın da desteğiyle 31 Mart'ta Allah'ın izniyle seçilecektir. Bundan kuşkumuz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile kurduğumuz Cumhur İttifakı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'nın her ilçesinde gizlisi, saklısı olmayan, çok açık, çok net, çok şeffaf, çok ilkeli bir anlayışla seçim çalışması yürütmektedir. İki parti, tüm ilçelerde el ele, omuz omuza birlikte çalışmaktadır. Hedefimiz, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçeleri kazanmak ve Adana'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te en gelişmiş iller arasına yükseltmektir.”