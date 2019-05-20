Güler: "Suda yüzde 30 indirim kararı bir an önce hayata geçirilmeli"

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen 1'inci genel kurulunda kentteki su fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili kararı görüşülmek üzere plan bütçe komisyonuna gönderdi. ASKİ'nin genel kurulunun 2'nci oturumuna taşınan konu gündeme alınmayınca AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, duruma tepki gösterdi.

Güler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın seçim çalışmaları yürütülürken suyu ucuzlatma vaadinde bulunduğunu ancak alınan karara rağmen konunun yok sayıldığını ifade ederek, “Bu durum kabul edilebilir bir şey değil. Karalar'ın seçim öncesi verdiği sözlerin arkasında durmasını ve meclisin aldığı karara saygı duymasını bekliyoruz. Suda yüzde 30 indirim yapılmasını kapsayan plan bütçe komisyon teklifini görüşmek üzere ASKİ Genel Kurulunu olağanüstü toplanması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Adanalı hemşehrilerimizin suda yüzde 30'luk indirimin bir an önce uygulanması için tüm hukuki ve yasal yolları kullanacağız” dedi.