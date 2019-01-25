Gümrük müdürlerinden Vali Demirtaş'a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye'deki gümrüklerin, fiziki ve teknik alt yapı olarak son yıllarda önemli gelişimler gösterdiğini söyledi.

Adana Gümrük Müdürü Mehmet Tatar, Botaş Gümrük Müdürü Mehmet Ali Esmeroğlu, İncirlik Gümrük Müdürü Sıtkı Cengiz ve Yumurtalık Gümrük Müdürü Cihan Böğür ile beraberindeki heyet üyeleri, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü” kutlamaları kapsamında Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Gümrük Müdürü Mehmet Tatar ve beraberindeki heyet üyeleri ziyaretleri sırasında Vali Demirtaş'a, gümrüklerde gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, ihraç ve ithal edilen ürünler ile gümrük müdürlüklerince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Tatar ve beraberindeki heyet üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak, taşıt, eşya ve yolcu hareketliliğinin artmasıyla, gümrüklerin öneminin de her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti. Türkiye'deki gümrüklerin, fiziki ve teknik alt yapı olarak son yıllarda önemli gelişimler gösterdiğini belirten Demirtaş, işadamları ile vatandaşların işlerini kolaylaştırıcı bir görevi yerine getiren gümrük çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi ve “Dünya Gümrük Günü”nü kutladı.

Heyet üyelerinin, kutlama programı hakkında Vali Demirtaş'a bilgiler verdiği ziyaret, Adana ve bölgenin uluslararası ticaret arenasındaki durumuna yönelik çeşitli değerlendirmelerin yapılmasıyla son buldu.