Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni döneme ‘merhaba' dedi

Seyhan, Sarıçam ve Çukurova ilçelerine kazandırdığı gündüz bakımevleri ve çocuk akademisi ile 3 yaşından 10 yaşına kadar yüzlerce çocuğa, güvenli ortamda, modern yöntemlerle eğitim imkanı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi tarafından, ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği düzenlendi. Miniklerin son günlerin popüler şarkısı ‘Adana'ya gidek mi' ile yaptıkları gösteri beğeni toplarken ‘Türkiyem' şarkısı ve ellerinde Türk Bayrağı ile yaptıkları mini gösteri salondaki izleyicilerden alkış aldı.

Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, gündüz bakımevlerinin sosyal gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda yaygın olduğunu söyledi. Sözlü, Adana'da Seyhan, Sarıçam ve Çukurova'ya gündüz bakımevi kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.