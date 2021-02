Güner: "Müteahhitler öncelikli mükelleflerimizdir"

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner ile Grup Müdürleri Kamil Kurt, Ahmet Balıkçı, Ömer Kılıç, Recep Yavuz ve Halil Ayhan, AKAMDER'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz, Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, Sayman Osman Çevik, Başkan Yardımcısı Ziya Yamaç, Savaş Yıldırım ve Barış Yıldırım da hazır bulundu.

Adana Vergi Dairesi Başkanı Ümit Güner, ziyaretle ilgili açıklamasında “İnşaat sektörünün ve ekonominin lokomotifi konumunda olan müteahhitlerimizin günümüz koşullarında daha verimli çalışabilmeleri için iş birliğimizin sürmesi gerekmektedir. Başta KDV iadeleri ve vergi mahsuplaşmaları konusundaki problemlerinin çözümünü sağlayacağız. Bizden kaynaklı sorunların çözümünün takibinde olacağız. Müteahhitlerimize kapımız her zaman açıktır. Çalışmamız her zaman çözüm odaklı olarak sürecektir. Vergi dairemiz olarak her türlü iş birliğine ve yardıma hazırız. Geçirdiğimiz zor süreçte pandemiden en az zararla etkilenmeyi umuyoruz. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Müteahhitler öncelikli mükelleflerimizdir” dedi.

“2021 yılından çok ümitliyiz”

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu da açıklamasında, sektörün, Vergi Dairesi'ndeki sorunların çözümünden umutlu olduğunu kaydetti. Karslıoğlu, “Adana Vergi Dairesi Başkanımız Ümit Güner ve grup müdürlerimizin ziyareti bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Dolayısıyla sektör olarak çektiğimiz sıkıntıların yanında bürokratik sorunlarla uğraşmak oldukça yormaktadır. Ancak Vergi Dairesi Başkanımız ve grup müdürlerimizin çözüm noktasındaki yaklaşımları bizleri oldukça umutlandırmıştır. Vergi iadesi, mahsuplaşma, KDV iadesi ve benzeri konulardaki aksamaların ivedilikle giderileceğinden eminiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu arada 2021 yılında yatırım olarak önemli adımlar atılacağını biliyoruz. Bu konuda sektör olarak hazırız. Bu seneden çok ümitliyiz. Ayrıca AKAMDER olarak Vergi Dairesi'nin idari binalarının tek çatı altında toplanması için yapılacak olan çalışma sürecinde teknik ve proje desteği olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.