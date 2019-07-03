Güney Adana Kalkınma Programı çalışmaları değerlendirildi

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile KOSGEB tarafından yapılan çalışmalar detayları ile masaya yatırıldı.

Valilik makam toplantı salonunda düzenleyen toplantıya Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, KOSGEB Müdürü Mehmet Eren ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile KOSGEB yetkililerince birer sunum gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı değerlendirmede Adana'nın prestij projesi olarak değerlendirdikleri Güney Adana Kalkınma Programı'yla bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağladıklarını, yapılacak yeni çalışmalarla da bu kalkınmayı sürdüreceklerini dile getirerek programda emeğe geçenlere teşekkür etti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.