Güney Adana'ya 100 bin kitap

Adana Valiliği'nin koordinesinde kamu kurumlarının iş birliğinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında 100 bin kitap, öğrencilerle buluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, farklı hayatları tanımanın, farklı coğrafyaları keşfetmenin ve hayal dünyasının gelişiminin okumaktan geçtiğini, okumanın olaylara dar açıdan değil, geniş açıdan bakmayı sağladığını söyledi. Bu maksatla Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında 100 bin kitabı bu bölgede yaşayan çocuklarla ve gençlerle buluşturduklarını belirten Vali Demirtaş, "Düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle onların kitap ve kütüphane kokusunu teneffüs etmelerini sağladık. Mevcut kütüphaneleri güçlendirerek okullarda okuma köşesi oluşturduk. Bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edecek, çocuklarımızı kitapların dünyasıyla buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.