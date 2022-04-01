Güney Yüreğir Devlet Hastanesinin yapımı başlıyor

Yüreğir ilçesi, Seyhan Mahallesi'nde 20 bin metrekare alanda planlanan 100 yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi'nin yapımına başlanıyor. Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan bu konuda yoğun talep aldıklarını belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, hastanenin ihalesinin 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

3 kat olarak planlanan hastanenin bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başkan Kocaispir, “Hastanemiz 28 poliklinik ve 97 yatak kapasitesi ile hizmet verecek. İçerisinde 4 adet ameliyathane, 5 adet yeni doğan, 8 adet 1'inci basamak olmak üzere toplam 13 yoğun bakım yatağı, 2 adet röntgen, 2 adet ultrason ve 1 adet bilgisayarlı tomografi ünitesi bulunacak” dedi.

Güney Yüreğir Devlet Hastanesi'nin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydeden Başkan Kocaispir, “Başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Bakanlarımız Ömer Çelik ve Jülide Sarıeroğlu'na, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Ay'a, milletvekillerimize ve bu konuda emeği geçen tüm yöneticilerimize Yüreğirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.