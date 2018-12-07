“Güney'in Turuncu, Kadınların Umudu” projesi

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan “Güney'in Turuncu, Kadınların Umudu” projesinin açılışı Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Güney Adana Kalkınma Programı tanıtım videosu ile başlayan açılış töreninde Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek'ten sonra bir konuşma gerçekleştiren Vali Mahmut Demirtaş, geçtiğimiz yıl Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında başlatılan “Güneyin Turuncu, Kadınların Umudu” projesi ile maddi değeri olmayıp süs bitkisi olarak kullanılan ve Adana ile özdeşleşen turunca, yeni bir hareket alanı kazandırılmak istendiğini dile getirdi.

Proje kapsamında Güney Adana Bölgesinde yaşayan kadınlara turunç reçeli yapımı ile ilgili teorik ve pratik eğitimlerin verildiği sertifika programlarının düzenlendiğini hatırlatan Vali Demirtaş, ‘'Proje, bu safhada yürütülürken Çukurova Kalkınma Ajansı'mızın 2018 yılı Mali Destek Programından 171 bin TL hibe desteği almaya hak kazanarak yeni bir aşamaya geçmiştir. Bugün itibariyle turunç reçeli ile birlikte yöresel gıda ürünlerinin yapımı ve pazarlanması, kadınlarımıza sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır'' dedi.

Yöresel ürünlere ait değerlerin ön plana çıkarılması ve gastronominin önemli sektörlerden biri haline dönüşmesinin Adana ekonomisi için, büyük önem arz ettiğine değinen Vali Demirtaş, ‘'Bunun için mevcut potansiyelimizin ve yöresel tatlarımızın yozlaştırılmadan özü korunmak suretiyle geleceğe aktarılması gerekmektedir. Bu potansiyelin harekete geçirilmesinde de proje dahilinde oluşturulacak mesleki eğitim atölyesi, büyük bir işlev üstlenecektir. Bu merkezde yöresel gıda ürünlerinin yapımının dışında, kadınlarımıza uygulamalı girişimcilik ve kooperatifçilik eğitimleri vermek suretiyle de onlara kendi iş yerlerini açma fırsatı vereceğiz. Ayrıca burada üretilen ürünlerin Festivaller aracılığıyla tanıtımının yapılmasıyla da bilinirliğini artıracağız'' şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı'nın toplumun dezavantajlı kesimlerini önceleyen, insan odaklı bir yerel kalkınma hareketi olduğunu belirterek konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

‘'Tüm paydaşlarımızla yürüttüğümüz Güney Adana Kalkınma Programıyla eğitimden sağlığa, istihdamdan emniyete topyekün bir kalkınma programını hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlılarımızdan kadınlarımıza, hastalarımızdan işsizlerimize varıncaya kadar her kesimden vatandaşımızın bölgede kronikleşen sıkıntılarına yerinde ve sürdürülebilir çözümleri buluyoruz. Böylelikle şehrin Güneyi ile Kuzeyi arasındaki gelişmişlik farkını da ortadan kaldırıyoruz. Bilmenizi isterim ki kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını fevkalade önemsiyoruz. Kadınlarımız bilgi, kültür, yetenek ve becerileriyle, yürüttüğümüz projelere farklı bir bakış açısı kazandırıyorlar. Bu sebeple kadınlarımıza kendi kimliklerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturuyoruz. Kendilerini özgür hissedip psikolojik ve ekonomik olarak ayağa kalkacakları hareket alanları açıyoruz. Kısacası Güneyin Turuncusunu, Kadınlarımızın Umuduna dönüştürüyoruz.''

“Güneyin Turuncu Kadınların Umudu” projesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Demirtaş, projede emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.