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Gürçam: "Aşıdan sonra tedbirler esnetilmemeli"

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, aşı olunsada, maske mesafe hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.


Kaymakamı Gürçam, korona virüs aşısı olduktan sonra yaptığı açıklamada, aşıdan sonra tedbirlerin esnetilmemesi gerektiğini belirterek, "Toplumun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor ki bu virüsten kurtulabilelim. Sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Kozan'da 11 bin civarında kişi aşılandı, çalışmaları devam ediyor. Aşı olsak dahi maske mesafe ve hijyen kurallarına yine harfiyen dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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