Güvel: "Ağıtlar kültür hazinesidir"

Ressam Hatice Güvel, Osmaniye'nin Kadirli-Sumbas yöresindeki ağıtları kitaba dönüştürdü.

30 yıldır derlediği ağıtları "Sönmeyen Ateş Ağıtlar" adıyla kitaplaştıran Hatice Güvel, “Dinlediğim her acı ağıt, anlattığı acı olayların yanında sözleri ve sözcüklerin yerine kullanılması ile de şaşırtıcıydı” dedi.

Ağıtların birer sönmeyen ateş olduğunu ifade eden Güvel, “Sumbas Kadirli yöresi şiir ve ağıt kültürü bakımından zengindir. Bu şiir ve ağıt öykülerinin her biri birer roman içermektedir. Çocukluğumdan bu yana bizim evimizde de bu öyküler anlatılır. Ağıtları, ablalarım, teyzem ve diğer yakınlarım zaman zaman ezgileri ile birlikte söylerdi” diye konuştu.

Güvel şöyle devam etti:

“Uzun sürede derlediğim ağıtları dinleyince, halk edebiyatı daha iyi anlaşılıyor. Okuması yazması olmayan, yaşamı boyunca bir ilçeye dahi gitmemiş dağ köyü kadınları, duygularını, düşüncelerini edebiyat ölçüleri içerisinde, lirik bir dille ve mısralarda anlatıyorlar. Dinlediğim her ağıt, anlattığı acı olayın yanında sözleri ve sözcüklerin yerinde kullanılması ile de şaşırtıcıydı. Ağıtları ve öykülerini ezberinde tutan ve bunları sözlü olarak günümüze taşıyan bütün halk edebiyatı kahramanlarını saygı ile anıyorum. Onlardan öğrendiğim kültür hazinesini yeni nesillere ve konuya ilgi duyanlara aktarabildiysem amacıma ulaşmış olurum.”