Güvenli çocuk sokağı istediler

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 13-16 yaş arasındaki 7 çocuk bir araya gelerek Gönüllü Çocuklar Derneği adı altında bir dernek kurdu.

Seyhan Belediyesi Toplantı Salonunda Seyhan Belediye Meclis Üyeleri Duygu Atikaslan Ayçe ve Uğur Büyükkantarcı, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Günay Şahin, Seyhan Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Elife Müftüoğlu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Adana Şube Yöneticisi Hakan Kaya, Dünya Kardeşlik Bütünlüğü Derneği Adana Şube Başkanı Güzin Şahin ile velileri temsilen Serpil Kömürcü'nün katıldığı toplantıda dernek kurucu üyeleri kendilerini tanıtan ve derneğin amacını anlatan tanışma toplantısı geçekleştirdiler.

Melahat İnce, Sudenaz Şahin, Selva Hatun Yıldırım, Çağan Berkin Kömürcü, Batuhan Yaylamaz, Rümeysa Gökdeniz ve Havanur Kaplan'dan oluşan Gönüllü Çocuklar Derneği kurucu yönetim kurulu üyeleri taleplerini sıraladılar.

Yeşilyurt Mahallesindeki 13-16 yaş grubu çocukların güzel bir birliktelik örneği gösterip çocukların sorunlarını üst makamlara taşıyabilecekleri Gönüllü Çocuklar Derneğini kurduklarını belirterek, teknoloji bağımlılığının arttığı bu dönemde çocukların bu özgüven örneklerinden dolayı büyüklerin de kendilerine sonuna kadar destek olmasını istediler.

Gönüllü Çocuklar Derneği'nin taleplerini şöyle sıraladı:

“Parklarımızda güvenlik kameraları, çok amaçlı kütüphaneler, mahallemizde sabit yüzme havuzu, 500 sokağımızdan sadece bir sokağımızda güvenli bir çocuk sokağı oluşturmak ve burada kültürel faaliyetlerde bulunmak, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için mahallemizde hayvan barınağı, çocuklarımızı teknolojiden çeşitli zararlı maddelerden uzaklaşacağı spor tesisi istiyoruz.”

Seyhan Belediye Meclis Üyeleri Duygu Atikaslan Ayçe ve Uğur Büyükkantarcı, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Günay Şahin, Seyhan Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Elife Müftüoğlu, TEGV Adana Şube Yöneticisi Hakan Kaya da konuşmalarında taleplerle ilgili gerekli çalışmalar yapacaklarını belirtti.