Adana Emniyet Müdürlüğü, Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi-2 projesi kapsamında öğrencilere Mersin'de gezi etkinliği düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen; ‘Güvenli Gelecek Güvenli Ellerde Projesi-2' kapsamında çocuk ve gençlerin, suça karışma ve suç örgütlerinin ağına düşmelerinin önüne geçilmesi amacıyla terör, asayiş ve uyuşturucu madde olaylarının yoğun olduğu mahallelerde yaşayan öğrencilere polis şefkat elini uzatarak gezi etkinliği düzenledi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından proje kapsamında Seyhan ilçesindeki Zeytinli İlkokulu ve Zeytinli Ortaokul öğrencilerine, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Hayvanat Bahçesi ve tarihi, turistlik yerler gezdirildi.

Öğrencilere gezi sonunda çeşitli hediyeler verildi.