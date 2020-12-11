Güvercin kavgası katil etti

Adana'da aralarında trafik cezası nedeniyle 3 yıldır husumet bulunan şahıslar arasında güvercin indirme yüzünden çıkan tartışmada, 1 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Aralık'ta saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2017 yılında Ali Ardağlı'nın otomobilini ödünç alan arkadaşı V.K., trafik cezası yedi. Bunun üzerine Ardağlı, trafik cezasını ödemesi için V.K.'ye baskı yapmaya başladı. V.K., trafik cezasını ödemeyince, Ardağlı ödedi ancak V.K.'den parasını istedi. Bu arada olay günü Ali Ardağlı, Muhammet K.'nin güvercinlerini kendi evine indirdi. Bu nedenle ikili arasında trafik cezası nedeniyle olan husumet daha da büyüdü. Ardağlı, V.K.'nin kardeşi Muhammet K.'yi arayarak buluşmak istediğini söyledi. Bir araya gelen ikilinin arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardağlı, yanındaki tabancayı ateşledi ancak Muhammet K.'ye isabet etmedi. Muhammet K. ise cebinden çıkardığı bıçakla Ardağlı'yı göğsünden yaraladı. Ardağlı'nın kanlar içinde yere yığıldığını gören Muhammet K., olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler, göğsünden yaralanan Ardağlı'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ardağlı kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Muhammet K. ile ağabeyi V.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammet K.'nin ifadesinde, “Ağabeyimden sürekli para istiyordu. Beni yanına çağırıp silahla tehdit etti. Boğuşurken, bir anda kanlar içerisinde yerde kaldı” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.