Güzel Sanat Fakültesi öğrencilerinden mezuniyet sergisi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Atölyesi öğrencilerinin mezuniyet sergisi Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde açıldı.

21 öğrencinin toplam 70 eserinden oluşan serginin küratörlüğünü yapan ÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Tire, atölyedeki paylaşımın keyfini bir karma sergi ile anlamlandıran ve taçlandıran gençlerin mezuniyet aşamasında yer alan sanatsal çalışmalarının, geleceğe sanatsal kültür içerisinde nasıl ışık olacaklarının anahtarını ellerinde tuttukları birer göstergesi olduğunu ifade etti. Tire, “Uzun soluklu bir gelecek yolunda, her bir sanat eğitimcisi ve sanatçı olabilecek adaylarımıza, sanatsal kültürün kilidini altın bir anahtarla açmaları dileğiyle; başarılı ve sağlıklı bir yaşam içinde bilim ve sanatın ışıltısını, insan sevgisi dolu bir yürekle taşımalarını diliyorum” dedi.

Dicle Bulut, Dilara Tatar, Dilek Küçükler, Ecem Tümen, Eda Aysu, Erkan Kavak, Evin Şaylemez, Ferda Nur Topak, Gizem Teberik, Gülçin Sünger, H. Altuğ Aldemir, Merve Çakır, M. İzen Alıcı, Mihriban Göktaş, Mustafa Aydemir, Semir Cucu, Seyhan Saygı, Şeyma Atalan, Şeyma Tayfur, Teoman Ateş ve Zeynep Aydın'ın eserleri 28 Mayıs Salı gününe kadar görülebilecek.