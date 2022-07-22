Güzellik uzmanı Çekinmez uyardı: “Gereksiz estetik ciddi sorunlara yol açıyor”

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi'nin kurucusu Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, sosyal medya algısı ya da reklamlara kanarak gerek olmamasına rağmen gençlerin estetik ameliyata başvurduğunu söyledi.

Çekinmez, gereksiz yapılan estetik ameliyatın kişinin hem doğal güzelliğini bozduğunu hem de geriye dönüşü olmayan büyük yıkımlar oluşturabileceğini ifade etti.

Lüzumsuz estetik ameliyatların kişiye büyük yıkımlar oluşturabileceğine dikkat çeken Sinem Çekinmez, “Yüz güzelleştirme ameliyatları gerçekten ihtiyaç varsa yapılmalıdır. İhtiyaç yoksa ‘daha güzel olma' arzusuyla yapılan gereksiz ameliyatlar bazen çok ciddi sıkıntılarla sonuçlanabilir. Genç ve güzel kızlar daha güzel olmak için plastik cerrahlara gidiyorlar. Gerekli olmadığı halde birçok güzelleştirme ameliyatı oluyorlar. Önerim; insanların biraz daha sağduyulu olması” diye konuştu.

Estetik operasyonların ihtiyaç üzerine yapılması gerektiğini aktaran Sinem Çekinmez, “İhtiyaç olmadan zorlama ve aşırı beklenti ile yapılan estetik ameliyatlar ise o insanların hayatında beklenilenin tersine çok ciddi hayal kırıklıkları ve yıkımlar oluşturabilir” dedi.

Sinem Çekinmez, Bellapais Güzellik Merkezleri'nde uygulanan kişiye özel kombinasyon uygulamalarının estetikten daha iyi sonuç verdiğini söyledi.