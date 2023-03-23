Güzellikte yeni trend: mikro akım

Adana'da cilt bakımı, kişiye özel analiz, lazer epilasyon, agresif işlemler, medikal ayak bakımı ve bölgesel incelme gibi tepeden tırnağa güzelliğe ve bakıma dair tüm işlemlerin Avrupa standartlarında verildiği Cemile Der Beauty Güzellik Merkezinin kurucusu, Uzman Estetiysen Cemile Der, mikro akım tedavisinin faydalarını anlattı.

Sıcak yaz günlerinin yaklaştığı şu günlerde yaza pırıl pırıl, genç ve ışıldayan bir cilt, mankenleri aratmayan sıkı bir vücutla girmenin mümkün olduğunu belirten Der, son dönemlerin en trend uygulaması olan mikro akım tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Acısız ve yan etkisiz bu yöntemle kaybedilen hücre potansiyelinin 10 A aralığındaki zayıf darbeli akım kullanarak yeniden kazanıldığını belirten Cemile Der, “Mikro akım tedavisi tüm kasları çalıştırmak ve cildimizi şekillendirmeye yardımcı olan düşük voltajlı elektrik akımlarıdır. Bu cihaz yaydığı mikro akımlarla kasları ve cildi şekillendirir sıkılaştırır ve kaldırır” ifadelerine yer verdi.

Kullanım alanları

Cemile Der, mikro akımın sadece yüz değil, bacak ve iç bacak sıkılaşması, sırt toparlama, selülit tedavisi, popo kaldırma, karın toparlama, yüz ovalini belirginleştirme ve boyundaki sarkma ve kırışıklıkları gidermede kullanıldığını belirtti.

Yeni dönemin bu en trend uygulamasının, cildin hücresel potansiyeli geri yüklediğini, lipitlerin, proteinlerin, enzimlerin ve hücre aktivitesinin diğer bileşenlerinin üretim sürecini başlattığını vurgulayan Cemile Der, “Mikro akım tedavisi ayrıca, insan vücudunda protein yapımı, hormon ve nörotransmiter sentezi gibi yaşamsal süreçlerin devam edebilmesi için gerekli olan amino asitlerin taşınmasını sağlıyor, yenilenme yeteneğini geri kazandırıyor” dedi.

Beş dakikada yüz germe

Cemile Der, mikro akım tedavisinin cildin görünümünü iyileştirdiği kadar renk ve tonu da eşitlediğini, bu yöntemle sarkık ya da kırışık ciltten kurtulan danışanlarının işlemi “5 dakikalık yüz germe” olarak tanımladıklarını, aldıkları olumlu geri dönüşlerin danışanları kadar kendilerini de mutlu ettiğini sözlerine ekledi.