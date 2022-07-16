Hacı Nuri Çomu Vakfı 15 Temmuz'un kahramanını unutmadı

İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi ve Hacı Nuri Çomu Vakfı 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i unutmadı.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi öldürüp kendisi de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir aradan geçen 6 yıla rağmen unutulmadı. Şehidin Niğde'deki kabristanı bir haftadır ziyaretçi akınına uğruyor. Bu çerçevede İlim Yayma Cemiyeti Adana Şubesi ve Hacı Nuri Çomu Vakfı da kahraman şehidi unutmayarak kabristanı ziyaret etti. Ziyaret sırasında 15 Temmuz şehitleri 132 hatim okunarak anıldı.

Şehit Halisdemir'in gerçek bir kahraman olduğunu belirten İYC Adana Şube Başkanı ve Hacı Nuri Çomu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, “6 yıl önce FETÖ terörüne karşı milletimizin gösterdiği tavır tarihe geçmiştir. 15 Temmuz, bu vatana, demokrasimize sahip çıkmanın en anlamlı günlerinden biridir. Bu güzel ülkeyi canımız pahasına korumaya, üreterek refah seviyesini artırmaya devam edeceğiz. Başta kahraman Astsubayımız Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz” diye konuştu.