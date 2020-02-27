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Hafif ticari araç sulama kanalına düştü

Adana’da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü.

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serkan T. kullandığı 46 UF 446 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. Serkan T. kendi çabalarıyla kanaldan dışarı çıktı. Ardından durumu polis ekiplerine bildirdi


Polis kaza yerinde incelemeler yaptı. Aracın gün aydınlandıktan sonra kanal içerisinden çıkarılacağı öğrenildi.

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