Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı TAG otoyolunda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç Eren K. (48) idaresindeki 42 V 4283 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Hafif ticari araç yaklaşık 300 metre tır dorsesi altında sürüklendi. Tırın sürücüsü Eren K. durumu fark ettikten sonra aracını durdurup hemen olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi görünce itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kimlikleri belirlenemeyen 3 kişiyi çıkarttı. Sağlık ekipleri çıkartılan 3 kişinin öldüğünü belirledi. Ölenlerin cesetleri Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.