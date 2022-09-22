Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Adana'da yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki kız Kur'an kursları arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nde Düzce 15 Temmuz Şehitleri Kuran Kursu öğrencisi Nuran Erva Yüksel birinci oldu.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri, öğrenciler, aileler ve vatandaşların katıldığı program Ramazanoğlu Cami Konferans Salonunda düzenlendi.

Yarışmaya Ayşegül Tuğçe Özdemir, Besra Aysoy, Elif Sude Akım, Hayrunisa Gökyıldız, Nilgül Özpınar, Nuran Erva Yüksel, Zeynep Ogan olmak üzere 7 öğrenci katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in ardından bir konuşma yapan Vali Elban “Allah kelamı olan Kuran-ı Kerim'in muhafazası yüce Allah'ın garantisi altında, buna iman ediyoruz. Ama Kuran-ı Kerim indiğinden itibaren Kuran-ı Kerim'i ezberleme, çeşitli malzemeler üzerine yazma gibi çeşitli şekillerde muhafaza etmeye çalışıyorlardı. Ancak Hz. Ebubekir zamanında meydana gelen Yemame Savaşı'nda çok fazla hafızımızın şehit olması vesilesiyle endişelenen Hz. Ömer Hz. Ebubekir'i Kuran-ı Kerim'in toplanması ve kitaplaştırılması konusunda ikna etmiştir. Böylece Kuran-ı Kerim'in tüm levhaları, ayrı ayrı bulunan ayetleri ve sureleri toparlanıp bir kitap haline getirilmiştir; çünkü hafızlar gittiği zaman Kuran-ı Kerim'in muhafazası konusunda sıkıntı olabileceğinden endişe duyulmuştur. O dönemde Kuran-ı Kerim kitap haline getirildi. Dolayısıyla hafızlığın önemi ve işlevi hakkında önemli bir örnek bu, bunun dışında sizler Kuran-ı Kerim'in muhafızlarısınız. Yaptığınız iş, sahip olduğunuz unvan bence dünyevi unvanların çoğundan üstün. Kuran-ı Kerim bizim yüce kitabımızdır. Okunması, muhafazası, yazılması özel bir ihtimam ve usul gerektirir. Kuran-ı Kerim'imizin özellikle çok farklı makamlarda okunması insanların ruhuna iyice işlemesi açısından çok önemli. Hafızlık yarışmalarının yapılması Kuran adabı, kutsiyeti ve saygınlığı bakımından çok önemlidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen yarışmanın birincisi Düzce 15 Temmuz Şehitleri Kuran Kursu öğrencisi Nuran Erva Yüksel olurken Rize Güneysu Ortaköy Köyü Kuran Kursu öğrencisi Hayrunisa Gökyıldız ikinci, Gaziantep Şahinbey Hoşgör Bülbülzade Kız Kuran Kursu öğrencisi Ayşegül Tuğçe Özdemir ise üçüncü oldu.