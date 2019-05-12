Hakan Demir'den trajedi resimleri

Adana Ressamlar Derneği (ARD) Sanat Galeri'sinde açılan “Bahar Seçkisi” adlı karma sergiye iki resimle katılan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Demir, eserlerinde göç ve insansız bölge konularını işledi.

ÇÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hakan Demir, resimlerinin genellikle göç, sürgün, mülteciler üzerine olduğunu belirterek, “Benim çizdiğim resimler, aslında eskiden beri yaşadığımız coğrafyadaki bize yabancı olmayan sorunlardır. Bu resimler benim günlük yaşamımım bir parçası. Burada gördüğünüz kafalar bir trajedinin etkilenen kesimi olan insanlar. Kavram olarak insansı şekiller. Diğer resim ise insansız bölgedir. Medyadan etkilendiğimiz, bir anda karşılaştığımız görüntülerdir. Harabe olmuş, yıkılmış, gerçekten insansız hale gelmiş, bu imgelerde elektrik direkleri, petrol tesisleri var. Bölgeyi anlatıyor. Anlatmak istediğim mesele, onlarca yıldır bizim dışımızda uygulanan politikaların sonucu, bu hale gelmesidir. İnsanların, çevrenin etkilenmesi, milyonların göç etmek, yer değiştirmek zorunda kalması hepimizin derdidir. Buralarda normal bir yaşam sürmüyor. Bu resimlerin dolayısıyla dekoratif bir yanı da yok açıkçası” dedi.

Soner Tire, Muzaffer Tire, Meltem Gökmen, Mustafa Çapar, Aşkın Şen, Hakan Demir, Kazım Artut, Oya Türe Aygün'ün “Bahar Seçkisi” adlı toplam 27 eserinden oluşan sergi Adana Ressamlar Derneği'nde 18 Mayıs 2019 tarihine kadar görülebilecek.