Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından demokrasi yürüyüşü

Aileleriyle birlikte kimi bebek arabasında gelen çocuklar da, Türk bayrağı taşıyarak yürüyüşe katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının organize ettiği etkinlikte, yargı mensubu ve çalışanları Adana Adliyesinde bir araya geldi. Aralarında Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü'nün de bulunduğu çok sayıda hakim ve Cumhuriyet savcısı ile adliye çalışanı, ellerinde bayraklarla yürüdü. Kimi bebek arabasında kimi anne-babasının kucağında yürüyüşe katılan çocuklar da, demokrasi şölenine ortak oldu. Ay-yıldızlı tişört giyen çocuklar, yürüyüş boyunca bayrak salladı.

Yargı mensubu ve çalışanları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliklerinin yapıldığı Merkez Park'a kadar ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak yürüyüp burada toplanan vatandaşlarla demokrasi nöbeti tuttu.