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Hakimin aracına "PKK" yazıp kaçarken yakalandı

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya üye olmaktan tutuklu yargılanırken tahliye olan sanık, adliye yanında park halindeki bir hakimin aracına PKK yazıp kaçarken yakalandı.

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklu yargılanırken tahliye olan sanık, adliye yanında park halindeki bir hakimin aracına PKK yazıp kaçarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmaktan tutuklanan Mehmet K., bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Sanık tahliye olduktan sonra Adana Adliyesi binası yanına gelerek burada park halindeki bir hakimin aracına "PKK" yazıp kaçmak istedi. Ancak durumu fark eden polisler şahsı kovalamaya başladı. Kısa süren kovalama sonrası zanlı yakalandı. Mehmet K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgütü üyeliği ve örgütü kullanarak tehdit etme' suçlarından tutuklandı.

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