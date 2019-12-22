Halil Avc?, gen?lerle bulu?tu

Halil Avc?, okulun konferans salonunda d?zenlenen s?yle?ide;, gen?lere seslenerek ba?lad??? konu?mas?nda, ?Sizler ?lkemizin gelece?isiniz, sizlerle birlikte olmak bana her zaman mutluluk vermi?tir" dedi.

??rencilere ?k???k ba?ar?lardan mutlu olmay?? tavsiye eden Halil Avc?, ?Mesela; sabah kalkt???n?zda yata??n?z? kendiniz yap?n. Belki yata??n?z? evde ba?kas? sizin i?in yapar ama siz kendiniz yapmay? tercih edin. Ak?am okuldan eve d?n?p de o yata?a bakt???n?zda ?bunu ben yapt?m' diye kendinizle gurur duyun, bunu bir ba?ar? olarak de?erlendin. ??nk?, k???k ba?ar?lardan mutlu olmayanlar, b?y?k i?ler ba?aramaz? dedi.

Meslek se?imi

Bir insan?n hayat?ndaki en ?nemli d?n?m noktalar?ndan birinin meslek se?imi oldu?unu ifade eden Halil Avc?, ?unlar? s?yledi:

"Sevdi?iniz mesle?i se?in, hobi yap?yor gibi ?al???rs?n?z. Ama ?niversite s?nav?nda puan?m hangi okulu ya da b?l?m? tutarsa oraya giderim diye d???n?rseniz mutlu olamazs?n?z. Puan nedeniyle okulu se?emiyorsan?z b?l?m? siz belirleyin. Bug?n ?T? ve ODT? ?n?aat M?hendisli?i b?l?m?n?n verdi?i diploma ile Anadolu'daki herhangi bir ?niversitenin verdi?i diploma yasalar ?n?nde e? de?erdir. ?nemli olan sizin kendinizi yeti?tirmeniz ve ba?ar?ya odaklanman?zd?r. B?y?k i?ler yapmak, ba?ar?l? olmak i?in puan? en ?st s?ralarda olan ?niversitenin diplomas?na sahip olmak ?art de?ildir.?

"Pes etmeyin"

Herkesin ailesinin ?ocu?unu okutmak i?in fedakarl?k yapt???n? vurgulayan Halil Avc?, ?Sizlerin de yapmas? gereken tek ?ey ?al??makt?r. ?al??arak ?nce sizin kendinizle, sonra ailenizin sizinle gurur duyaca?? i?ler yap?n. Bunun i?in ?e?itli zorluklarla kar??la?abilirsiniz ama asla pes etmeyin. Her olumsuzlukta ba?ar?ya ula?mak i?in bir yol vard?r. Nas?l ba?ar?ya ula?abiliriz? derseniz de bilgi ?a??nda oldu?umuzu unutmay?n. Bug?n internet ortam?nda her t?rl? bilgiye ula?abiliyorsunuz. Yeter ki siz size faydal? olacak bilgileri se?in? diye konu?tu.

Sorular? yan?tlad?

Konu?mas?nda okul ve meslek hayat?ndaki tecr?belerinin yan?nda sosyal sorumluluk projelerinden, hobilerinden de s?z eden Halil Avc?, ?Hayat sadece ?al??maktan ibaret de?ildir. Ba?ar?l? olmak i?in ki?inin kendine de vakit ay?rmas? gerekir. Mesela ben hobi olarak bal?k tutmay? ?ok severim. Bunun i?in de kendime vakit ay?r?r?m. Eskiden kara avc?l??? da yapard?m ama k?z?m?n bir s?z? ?zerine bundan vazge?tim? dedi.

Avc?, bir ??rencinin k?z?n?n ne dedi?ini sormas? ?zerine, ?Ben b?ld?rc?n avl?yordum. Eti ?ok lezzetlidir. K???k bir ku?tur. K?z?m Billur k???k bir ?ocukken avdan geldi?imde avlaf???m b?ld?rc?nlar? yavru san?p ?baba bu yavru ku?lar?n annesi babas? yok mu? ar?yorlard?r ?imdi' dedi. Onun bu duygusal yakla??m?ndan sonra bir daha kara av?na ??kmad?m? dedi.

Avc?'n?n rol modeli

Halil Avc?, bir ba?ka ??renci ise bu mesle?i se?erken herhangi bir rol modeli olup olmad???n? y?n?ndeki soru ?zerine, ?Day?m Mithat Topal'd?. Onun etkisi ile se?mi? olabilirim. Ama in?aat??l??? hep sevdim. O zaman iyi de puan almama ve ?st s?ralardaki bir okula gidebilecek olmama ra?men ?ukurova ?niversitesini tercih ettim. Bu i?in en g?zel taraf?, bir eser yap?yorsunuz ve sonra ?n?nden ge?erken ?bunu ben yapt?m' diyorsunuz, bu ?ok g?zel bir duygu? dedi.

Avc?, mezun olduktan sonra i?sizlik s?k?nt?s? ya?ay?p ya?amad??? y?n?ndeki soruya, bir s?re ?zel bir ?irkette ?al???p deneyim kazand???n?, daha sonra kendi i?ini kurdu?unu belirterek, ?unlar? kaydetti:

???imi severek yapt???m? i?in ??rendiklerimi hayata ge?irdim. Sonras? geli?erek, devam etti. ??imi de ?ok sevdi?im ve gurur duyma hissi ya?ad?k?a daha iyi i?ler yapt?m. Dikkat ederseniz ?ocuklar?m?n k???kl?k an?lar?ndan bahsederken o?lumdan ?ok k?z?mdan bahsettim. Bunun sebebi ?u; o?lum d?nyaya geldi?inde daha gen?tim, aile i?i olmayan bir i? dal? se?mi?tim, yo?un tempom vard?. Sabah?n 5.30'undan gece yar?s?na kadar ?al???yordum. Bu y?zden o?lum eve geldi?imde ?o?unlukla uyumu? oluyordu. O?lum ile k?z?m aras?nda 9 ya? fark var. K?z?m d?nyaya geldi?inde daha rahat bir d?nemde oldu?um i?in onunla daha fazla zaman ge?irdim. Fedakarl??? sadece ben yapmad?m, e?im de yapt?, o?lum da yapt?. O da ?imdi baba oldu?u i?in beni anl?yor.?

G?ven ve pazarlama

Halil Avc?, son olarak, bir ba?ka ??rencinin ?lkenin zaman zaman ya?ad??? krizleri nas?l atlatabildikleri y?n?ndeki soru ?zerine, ??yle devam etti:

"Kriz d?nemlerini di?er meslekta?lar?ma g?re daha hafif atlatt???m? d???n?yorum. Bir sepete sadece elma doldurmuyorum, onun t?revleri olan ba?ka meyveler de dolduruyorum. Sadece in?aat de?il, tar?m ve madencilik sekt?r?nde de faaliyet g?steriyorum. Yap- sat da yap?yorum, devlet i?i de yap?yorum. 40 y?ld?r da bu meslekte taahh?tlerimizi yerine getirdi?imiz i?in markala?t?k. ?nsanlar g?veniyorlar ve sekt?r krizde oldu?u d?nemlerde bile biz daire satabiliyoruz. Temal? fark olu?turan i?lerin de bunda etkisi var. Bu i?lerde de o?lumun katk?s? ?ok b?y?k. O?lum da benimle ?al??maya ba?lad?ktan sonra daha g?zel i?ler ??karmaya ba?lad?k. Yani biraz g?ven biraz da pazarlaman?n g?c? sayesinde krizleri hafif atlat?yoruz diyebilirim.?

Halil Avc? hakk?nda

1957 y?l?nda Adana'n?n Kozan il?esinde do?an Halil Avc? 1979 y?l?nda ?ukurova ?niversitesi'nden ?n?aat M?hendisi olarak mezun oldu. Mesle?inin 40. y?l?nda olan Avc?, kendine ait ?irketlerde, ?anakkale'den Van'a, Rize'den Hatay'a kadar hemen hemen her b?lgede devlete ait altyap? ve ?styap? projeleri ile ad?ndan s?z ettiriyor. Bunun yan? s?ra Adana ve ?stanbul'da yap-sat diye tan?mlanan konut projeleri ile ?al??malar?n? s?rd?ren Avc?, 2007 y?l?ndan bu yana da T?rkmenistan'da projeleri ile T?rk m?teahhitlik sekt?r?n? temsil ediyor.

Gerek i? hayat?nda gerekse sosyal hayatta bir?ok kul?p ?yeli?i yapmaktad?r. Ba?l?calar? ; Adana Ticaret Odas?, Adana Sanayi Odas?, ?n?aat M?hendisleri Odas?, Adana M?teahhitler Birli?i, Seyhan Rotary Kul?b?, Adana G?? Birli?i Vakf?, Adana E?itim ve K?lt?r Vakf?, Skal Kul?p, Rotis?rler gibi. Bu kurulu?larda Ba?kanl?k, Ba?kan vekilli?i, Y?netim Kurulu ?yelikleri yapt?.

Halen DE?K T?rkiye-T?rkmenistan ?? Konsey Ba?kan?, T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i, Ticaret Odalar? Konsey ?yeli?i, Adana Ticaret Odas? Meclis ?yeli?i ile Adana E?itim ve K?lt?r Vakf? Ba?kanl??? g?revlerine devam ediyor.

1982 y?l?nda end?stri m?hendisi olan e?i Makbule Avc? ile evlenen Halil Avc?, Orhan Murat ve Billur isimli iki ?ocu?uyla birlikte ?irketlerini y?netiyor.