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Halk Kütüphanesi "Millet Kıraathanesi" olarak 24 saat hizmet veriyor

Adana İl Halk Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı’’ kapsamında "Millet Kıraathanesi" olarak 7 gün, 24 saat esasıyla hizmet veriyor.

Adana İl Halk Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı'' kapsamında "Millet Kıraathanesi" olarak 7 gün, 24 saat esasıyla hizmet veriyor.


Vali Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile birlikte İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile kütüphane yetkililerinin hazır bulunduğu ziyareti sırasında öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Demirtaş, okumanın ve araştırmanın önemine dikkat çekti ve öğrencilere başarılar diledi.


Vali Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında; okuma kültürünün geliştirilip yaygınlaşması, vatandaşların kütüphanelerden daha fazla faydalanmalarının sağlanması ve kütüphanelerin toplumdaki cazibesinin artırılması amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen bu projenin hayli önemli ve yararlı olduğunu ifade etti.


Vali Mahmut Demirtaş'ın İl Halk Kütüphanesini ziyareti, öğrencilerin yanı sıra tüm vatandaşları, çeşitli ikramların yapıldığı kütüphaneye davet etmesiyle son buldu.

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