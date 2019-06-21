Halk otobüsü sürücülerine uyarı

Sözütek, klima açmayan toplu taşıma sürücüleri, şehit yakını, gazi, 65 yaş ve üstü ücretsiz kart sahiplerini almayan ya da kötü muamelede bulunan Özel Halk Otobüsü sürücüleriyle ilgili şikayetlerin son günlerde arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan bu tür durumlarda araçların plakalarını alarak Adana ESOB, bağlı olduğu kooperatif ve Adana Büyükşehir Belediyesine bildirmelerini istedi.

"Ücretlerini bakanlık ödüyor"

Şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üstü yolcular için ücretsiz binişin bağış değil, yasal bir hak olduğunu dile getiren Birlik Başkanı Nihat Sözütek, "Şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üstü insanlar bu ülkeye kanıyla, canıyla hizmet etmiş değerlerimizdir. Yaptıkları fedakarlık karşısında, devletimiz de kendilerine bir hak tanımış. Üstelik Türkiye'nin tamamında geçerli olan bu uygulama kapsamında her özel halk otobüsüne, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üstü için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık 1000 TL ödeme yapılıyor. Yani bu insanlar ücretsiz binmiyor, paralarını devlet ödüyor. Hal böyle iken bazı Özel Halk Otobüsü sürücülerinin bu insanlara karşı beleşçi muamelesi yaptığı, kötü davrandığı, araçlarına almadıkları, hatta zaman zaman hakaret ettikleri ya da otobüsten indirdikleri yönünde şikayetler almaktayız" dedi.

Kurallara uymayan sürücülere ceza

Özellikle sıcak havalarda yoğun olarak aldıkları ikinci şikayet konusunun da klima açmayan sürücüler olduğunu dile getiren Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, "Daha önce de bu konuda toplu taşıma esnafımızı defalarca uyarmıştık. Yaz uygulaması kapsamında toplu taşıma araçlarında, 15 Ekim 2019 tarihine kadar 07:00 ila 19:00 saatleri arasında klimaların aralıksız çalışır vaziyette olması gerekmektedir. Biz hem SMS hem de basın açıklaması aracılığıyla toplu taşıma esnafımız ve vatandaşlarımıza konuyu sık sık duyuruyoruz. Buna rağmen şikayetlerin arkası kesilmiyor" diye konuştu.

Toplu taşıma esnafının kamu hizmeti yaptığına, yolcularına karşı saygılı ve kibar olması gerektiğine dikkati çeken Sözütek, "Vatandaşlarımızdan, şehit yakını, gazi, 65 yaş ve üstü ücretsiz kart kullanan yolcuların kötü muameleye maruz kalması, klimaların açılmaması, gerektiğinden fazla yolcu alınması ya da kapıların açık şekilde gidilmesi durumuyla karşılaşmaları halinde aracın plakasını alarak Adana ESOB, bağlı bulunduğu kooperatif ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ALO 153 Çağrı Merkezine bildirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet doğrultusunda yapılacak incelemenin ardından söz konusu toplu taşıma aracı sürücüsü hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.